Coreia do Sul. Homossexuais temem aumento da discriminação devido a infeções por Covid-19

A Coreia do Sul tem sido alvo de elogios devido aos seus esforços de rastreamento de contactos como método para interromper cadeias de contágio e controlar, assim, a pandemia de Covid-19 no país. Neste momento, o número de novas infeções diárias é muito reduzido e traduz-se quase totalmente em casos importados.No entanto,, entre outros detalhes sobre os doentes: os espaços de lazer que frequentaram, se usaram máscara nos transportes públicos ou quando saíram para trabalhar.Esta partilha de informação levou a que os meios de comunicação social sul-coreanos dessem a conhecer o caso de um homem de 31 anos que na quinta-feira testou positivo para a Covid-19. Outras 14 pessoas com quem esteve em contacto também estão infetadas.De acordo com o jornal. Nas redes sociais surgiram depois filmagens destes bares com apelos para que “seja posto um fim a estas coisas repugnantes”.

Receios de despedimentos devido à orientação sexual

Agora, vários membros da comunidade homossexual dizem ter receio de que haja um aumento da discriminação. Apesar de a homossexualidade não ser ilegal na Coreia do Sul, continua a haver uma forte exclusão dessas pessoas, razão pela qual a maioria prefere esconder a sua preferência sexual até dos membros da família e colegas de trabalho.Ao, um homem de 35 anos disse ter lido emda comunidade homossexual que. “Por isso, eu e todos os que conheço apagámos as fotografias das nossas contas”, contou.

As autoridades de saúde sul-coreanas dizem ter uma lista de 1500 pessoas que visitaram bares gay no último fim de semana e estão a pedir a todos os que lá tenham estado que sejam testados à Covid-19.

Outro homem, de 37 anos, contou aoque visitou três desses bares depois de vários meses em isolamento social. Agora, tem medo de perder o emprego caso seja testado à Covid-19.“A empresa onde trabalho é tipicamente coreana, o que significa que são muito anti-gay.”, revelou.“Se descobrirem que estive num bar gay, muito provavelmente vão dizer-me para deixar a empresa sob qualquer pretexto ou então vão tornar a minha vida lá num inferno até que não tenha outra escolha senão sair”.“Estou preocupado com a possibilidade de estar infetado, mas não me posso dar ao luxo de ser testado porque não quero perder o meu emprego. Não me importo muito de ter o vírus, pois eventualmente serei tratado e irei melhorar, mas”, admitiu o homem.Kwon Joon-wook, vice-diretor da Sede de Medidas de Segurança e Desastres da Coreia do Sul, disse ter pedido aos meios de comunicação social do país que cumpram as orientações quando se referirem a casos de infeção e que protejam as identidades dos indivíduos, apesar de não ter mencionado este caso específico.