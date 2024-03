Coreia do Sul inicia exercícios militares conjuntos com Estados Unidos

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, na sigla em inglês) anunciou o início dos exercícios bianuais, chamados de "Escudo da Liberdade", que vão durar até 14 de março.

O JCS disse que as manobras se baseiam "em cenários que refletem diversas ameaças no ambiente de segurança e nas lições aprendidas nas guerras e conflitos recentes", e incluem exercícios para "combater as operações nucleares da Coreia do Norte", de acordo com um comunicado.

Além de exercícios de posto de comando, com simulações criadas por computadores, o plano inclui manobras terrestres em terra, mar e ar.

Na semana passada, os militares sul-coreanos disseram que o "Escudo da Liberdade" vai incluir 48 exercícios de campo, o dobro do realizado no ano passado, com exercícios de tiro real, bombardeamentos, assalto aéreo e interceção de mísseis.

Esta edição vai contar com a participação de elementos de 11 países: Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, França, Reino Unido, Grécia, Itália, Nova Zelândia, Filipinas e Tailândia.

Todos estes países fazem parte da coligação internacional, sob a égide da ONU e liderada pelos EUA, que defendeu a Coreia do Sul da invasão por parte do Norte, que deu início à Guerra da Coreia (1950-53).

Em janeiro, a Coreia do Norte, que frequentemente acusa os aliados de usarem estes exercícios como um ensaio para invadir o território norte-coreano, anunciou que ia abandonar um tratado militar assinado em 2018 com o Sul para reduzir a tensão nas fronteiras.

A Coreia do Norte tem reforçado as relações com a Rússia, designadamente com a deslocação a solo russo, em setembro passado, de Kim Jong-un para um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Posteriormente, Seul e Washington afirmaram que Pyongyang tinha enviado armas para a Rússia usar na Ucrânia, violando várias resoluções da ONU.