O líder da oposição da Coreia do Sul foi esfaqueado no pescoço durante um evento público.

Foi transportado de imediato para o hospital e está já fora de perigo.



O agressor foi detido.



É um homem de cerca de 60 anos e que comprou a faca na internet com a intenção de matar o político.



O líder do Partido Democrático, perdeu as eleições presidenciais de 2022 numa das eleições mais renhidas da história do país.