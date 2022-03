Coreia do Sul regista dia com maior número de mortes

Apesar do número de pacientes em situação grave ou crítica ter também atingido um novo máximo, 1.196, as autoridades de saúde disseram que a resposta médica da Coreia do Sul permanece estável.

Depois de esforços para expandir os recursos, mais de 30% das unidades de cuidados intensivos designadas para o tratamento de covid-19 estão ainda disponíveis, sublinharam as autoridades.

Mas o governo sul-coreano indicou esperar que a pressão sobre o sistema hospitalar aumente nas próximas semanas, considerando os intervalos de tempo entre infeções, hospitalizações e mortes.

"Prevemos que o número (de casos graves ou críticos) cresça para cerca de dois mil. Estamos a preparar a nossa resposta médica para isso", disse um responsável do Ministério da Saúde Park Hyang, em conferência de imprensa.

A Coreia do Sul registou uma média diária de cerca de 337 mil novos casos nos últimos sete dias, incluindo 362.283 na terça-feira, representando um aumento de mais de 80 vezes em relação aos níveis observados em meados de janeiro, quando a variante Ómicron se tornou dominante.

O número de casos registados no país é atualmente superior a 7,2 milhões, com 6,4 milhões de infeções desde fevereiro.

Park Hyang disse que o país tem tido níveis mais baixos de mortalidade do que nos Estados Unidos e na Europa graças às altas taxas de vacinação.

Mais de 62% dos sul-coreanos já receberam doses de reforço e as autoridades vão começar, no final de março, a distribuir vacinas para crianças entre 5 e 11 anos.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 17,6 mortes ligadas à doença por 100 mil habitantes, em comparação com 285,5 mortes nos EUA e 237,5 no Reino Unido, de acordo com a Agência de Controle e Prevenção de Doenças sul-coreana, (KDCA, na sigla em inglês).