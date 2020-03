Coreia do Sul tem 98 novos casos e passa a impor quarentena a quem viaje da Europa

O número de casos confirmados do novo coronavírus na Coreia do Sul atinge os 8.897 até o momento no país, que registou também um aumento de mortos para 104, segundo o Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC).

O país, que seguiu uma estratégia de testes extensivos, começou a testar o coronavírus hoje para todos os que chegam da Europa que, independentemente do resultado, serão obrigados a permanecer em quarentena por 14 dias.

A taxa de mortalidade no país é de 1,17%, com uma taxa entre os pacientes com mais de 80 anos de idade de 10,46%, disse a organização.

Dos 98 novos casos, 43 foram diagnosticados na cidade de Daegu e 11 na vizinha província de Gyeongsang Norte, áreas onde se concentram cerca de 86% das infeções do país.

A capital sul-coreana também foi local de novas infeções no sábado, com dez novos casos registados, elevando o número total de casos confirmados na metrópole para 324.

O KCDC também relatou que o número de pacientes recuperados é de 2.909, depois que mais 297 doentes terem tido alta no sábado.

A taxa de propagação do coronavírus 2 abrandou acentuadamente a partir da segunda semana de março, quando as autoridades sul-coreanas completaram os testes aos estimados 210.000 membros da seita cristã Shincheonji.

A Coreia do Sul também está atenta aos viajantes que chegam do exterior, tendo registado 11 novos casos.