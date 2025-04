Coreia do Sul. Tribunal decide na sexta-feira sobre destituição do presidente

A decisão será anunciada às 3h00 em Lisboa, na sede do tribunal em Seul.

O evento será transmitido em direto pela televisão, com a presença do público, num dia que poderá marcar um novo ponto de viragem na turbulenta história política recente do país.

A polarização em torno do caso tem sido intensa. Milhares de pessoas participaram em manifestações a favor e contra o presidente suspenso desde a sua destituição.

A polícia vai ativar o nível máximo de emergência e mobilizar todos os operacionais no dia da decisão do Tribunal Constitucional, anunciaram as autoridades.

Há preocupações sobre uma possível repetição do incidente semelhante ao de 19 de janeiro, quando os apoiantes de Yoon invadiram o Tribunal Distrital Ocidental de Seul para protestar contra a decisão de prolongar a detenção do político.

São possíveis dois cenários: ou os juízes decidem ratificar a moção e retirar permanentemente o título ao presidente - o que exige seis votos dos oito juízes - ou restaurá-lo no poder.

Se o Tribunal Constitucional confirmar a destituição de Yoon, a Coreia do Sul terá de convocar eleições presidenciais antecipadas no prazo de 60 dias.

Uma eleição em que o claro favorito seria o líder da oposição, Lee Jae-myung, absolvido na quarta-feira passada, em recurso, num caso que poderia ter custado a sua elegibilidade política.