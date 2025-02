Coreia do Sul vai desenvolver aplicação de IA após bloquear a DeepSeek

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, fez o anúncio durante uma reunião de uma comissão destinada a posicionar a Coreia do Sul entre as três maiores potências mundiais de IA.

"A corrida global à IA entrou numa nova fase", afirmou Choi, salientando que as principais potências na área anunciaram investimentos de escala astronómica em infraestruturas de inteligência artificial.

O Governo "dará todo o apoio ao desenvolvimento de modelos de IA de classe mundial", disse, citado pela agência de notícias pública Yonhap.

As autoridades sul-coreanas também anunciaram planos para comprar 10 mil unidades de processamento gráfico de alto desempenho este ano para o desenvolvimento de aplicações de IA.

A decisão da Coreia do Sul surge depois de, na segunda-feira, o regulador de proteção de dados do país ter anunciado a suspensão da opção de descarregar a DeepSeek até que sejam feitas melhorias de acordo com as leis de proteção de informação pessoal da Coreia do Sul.

As autoridades também disseram esta semana que a DeepSeek enviou dados de utilizadores sul-coreanos para a ByteDance, proprietária da popular rede social TikTok, também de origem chinesa.

A lei sul-coreana exige que os operadores de aplicações tenham o consentimento explícito dos utilizadores para transferir os dados para terceiros.