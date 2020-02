Coronavírus. Chinatown londrina queixa-se de menos movimento

Foto: Henry Nicholls - Reuters

O mais recente balanço das autoridades chinesas aponta para mais de 360 mortos. São agora mais de 17 mil, os casos de infeção. Em Londres, o enviado especial da Antena 1, Miguel Soares, percorreu as ruas da famosa Chinatown.