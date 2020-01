Coronavírus. Epidemia na China está "no ponto crítico"

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde anunciou a ativação dos dispositivos de saúde pública de prevenção, enquanto o Centro Europeu de Controlo de Doenças elevou para "moderado" o risco de contágio na União Europeia, continuando a monitorizar a situação e a realizar avaliações rápidas de risco.





Nas últimas horas, morreram 15 pessoas na província de Hubei, elevando o número total de mortos para 41.







De acordo com as autoridades chinesas, citadas pela agência France-Presse, foi montada uma operação de quarentena que vai cobrir 13 cidades nesta província para tentar conter a propagação deste vírus.

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do2019-CNOV.





Três cidades, Wuhan - onde começou o surto e onde a circulação de veículos não essenciais foi mesmo proibida - e as vizinhas Huanggang e Ezhou, estão já isoladas. Ninguém entra ou sai delas.







Só nesta região vivem mais de 18 milhões de pessoas. Ao todo, foram colocados de quarentena mais de 50 milhões de chineses.



Contenção obrigatória



Segundo a Comissão Nacional de Saúde (CNS) chinesa, serão montados pontos de inspeção para controlar a circulação dos passageiros que viajem de comboio, autocarro ou aviões.



Todos os viajantes que sejam identificados com sintomas de pneumonia serão "imediatamente transportados" para um centro médico, anunciou a CNS em comunicado citada pela agência de notícias francesa France Press.



Além disso, os meios de transporte onde sejam identificadas pessoas suspeitas serão desinfetados e as pessoas que estavam nas proximidades de um passageiro possivelmente infetado devem ser listados, ordenou o CNS.







Quase meio milhar de médicos militares foram entretanto mobilizados para Wuhan, onde começaram a chegar de avião sexta-feira à noite, de acordo com a agência estatal Xinhua.





Os 450 médicos são funcionários da marinha, da força aérea do Exército de Libertação Popular e de universidades militares. As equipas são compostas por especialistas em saúde respiratória, doenças infecciosas, controlo de infeções hospitalares e unidade de terapia intensiva.





Em todo o território continental chinês há registo de mais de 800 pessoas infetadas e cerca de 1.000 casos suspeitos. Três casos em França



O novo vírus foi detetado na China no final de 2019.







Em poucas semanas chegou à Europa, onde foram identificados sexta-feira, em França três casos. Está ainda sob análise outro caso, no País basco, Espanha.

Os Estados Unidos sinalizaram dois casos e as autoridades notam sinais de se estar a espalhar.





A epidemia está a alastrar sobretudo em países asiáticos. Estão confirmados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão.





A Austrália juntou-se sábado, 25 de janeiro, aos países onde o vírus foi detetado. O paciente identificado, que está a ser tratado numa sala isolada de um hospital de Melburne, tinha chegado à Austrália no dia 19 de janeiro vindo de Wuhan, cidade chinesa epicentro do surto.

"O homem de 50 anos, um visitante da China, está em condições estáveis, apesar da sua doença respiratória. Foi confirmado positivo (...) após uma série de testes", apontou em comunicado o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Victoria.









São cidadãos chineses e familiares próximos de um homem de 66 anos que já tinha sido infetado com o vírus em Singapura. A mulher e os seus dois netos foram rastreados e deram positivo, disse o ministro da Saúde da Malásia, Dzulkefly Ahmad.





Os três casos foram confirmados no estado de Johor, que faz fronteira com Singapura. Os três foram transferidos de Johor e estão atualmente em tratamento no hospital Sungai Buloh, no estado de Selangor.