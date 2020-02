Coronavírus. Espanha confirma segundo caso de infeção

De acordo com o Centro de Microbiologia Espanhol os outros três pacientes, da mesma família britânica, não estão infetados.





O paciente é um dos quatro membros de uma família britânica observada em Mallorca na sexta-feira, depois de entrar em contato com uma pessoa infetada em França que foi posteriormente diagnosticado com o vírus.



Os resultados dos testes para a esposa e as duas filhas do paciente britânico deram negativos.



Primeiro caso positivo em Espanha já tinha sido diagnosticado no final de janeiro: num turista alemão que teve contacto com o vírus na Alemanha mas adoeceu nas Canárias.





O número de mortes por coronavírus aumentou este domingo para 811, superando as mortes por SARS em 2002-2003, com um total de casos a chegar a 37198, segundo dados oficiais.



Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, até ao fim do dia de sábado registaram-se 6188 casos graves, enquanto 2649 pessoas tiveram alta.





Só na Europa, já foram confirmados casos na Alemanha, Bélgica, França, Finlândia, Espanha, Reino Unido, Itália e Suécia.

Infetados em Macau podem ter alta







Também este domingo as autoridades de saúde de Macau admitiram que os nove infetados com o coronavírus no território poderão receber alta nos próximos dias.



Dos 10 casos confirmados desde o surto da epidemia, um já recebeu alta.







"São precisos mais testes, mas estamos otimistas", sublinhou o coordenador dos serviços de urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário.





Nas últimas 24 horas, segundo os dados fornecidos pelas autoridades, foram realizados pouco mais de 100 testes no Laboratório de Saúde Pública.



Quase 600 casos suspeitos do novo coronavírus chinês deram negativo em Macau nas últimas duas semanas, mantendo-se em nove o atual número de infetados.







(em atualização)