Coronavírus. Especialista explica precauções a tomar

"Em termos de sintomas, uma vulgar gripe ou uma infeção por coronavírus, ou por outros vírus que também afetam o nosso trato respiratório (...) não são muito distinguíveis à primeira vista por um médico", sublinhou o especialista.Febre, mal-estar geral, dores corporais, tosse e corrimento nasal são os principais sintomas que o novo vírus e uma gripe têm em comum.As principais precauções a tomar são, para além de evitar viajar para zonas onde já estão registados casos de contágio,"Esse tipo de higiene básica é importante, porque o vírus pode transmitir-se, por exemplo, a partir do contacto com alguma superfície contaminada", elucidou Celso Cunha.Na China, deve ainda

Como é feito o despiste?



O especialista em microbiologia médica explicou ainda como pode ser feito o despiste desta doença em humanos. "Há diagnóstico específico para o coronavírus, por uma técnica que é vulgar hoje em dia", o chamado PCR.

A técnica "consiste na amplificação específica do genoma viral, ou seja, da sequência de nucleótidos que constituem a informação genética do vírus".Tal como com outras doenças, os grupos de risco no caso deste novo vírus são as crianças e os idosos, assim como todas as pessoas que tenham o sistema imunitário mais debilitado.Não existe, de momento, qualquer vacina para evitar a infeção por este vírus.Celso Cunha acredita que"Estamos a aproximar-nos do ano novo chinês", altura de grande movimentação entre o povo desse país, explicou o especialista, pelo que poderá ser necessário adotar medidas de prevenção nos três aeroportos europeus nos quais há voos diretos para a região de Wuhan, onde o vírus teve origem.Os coronavírus podem estar presentes também em animais e as mutações do vírus promovem a sua replicação nos humanos.