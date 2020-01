Coronavírus. Mais de oitenta mortos confirmados

A região de Wuhan está em regime de quarentena. Os sintomas de infeção por coronavírus são muito semelhantes aos de uma gripe: febre; tosse; falta de ar e dificuldades respiratórias. Os casos mais graves podem causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e morte.



O número total de casos confirmados na China aumentou cerca de 30 por cento, para 2.744, com cerca de metade na província de Hubei. No entanto, alguns especialistas suspeitam que o número de pessoas infetadas seja muito maior.



No domingo, o ministro da Saúde chinês, Ma Xiaowei, alertou que os, que demora entre um dia e duas semanas.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, está em Wuhan para investigar e orientar os esforços das autoridades para conter o vírus. Esta é a primeira visita de um alto responsável do regime à cidade desde o início da epidemia.

Para tentar conter a propagação do coronavírus, as autoridades chinesas prolongaram, até 2 de fevereiro, o feriado de Ano Novo Lunar. Segundo as autoridades chinesas, os doentes que morreram tinham condições médicas pré-existentes ou eram idosos.



Dezenas de milhões de chineses que visitaram as suas cidades natal ou pontos turísticos deveriam regressar a casa esta semana no maior movimento de pessoas a nível mundial que se repete todos os anos, aumentando o risco de o vírus se espalhar em comboios e aviões lotados.O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chega hoje a Pequim para discutir a situação com as autoridades chinesas.

Para já, a Organização Mundial de Saúde considera que o surto de coronavírus é uma emergência para a China. Mas não uma emergência a nível mundial.







O início do surto de coronavírus começou, no final de 2019, num mercado de alimentos em Wuhan, que vendia ilegalmente animais selvagens.



As autoridades chinesas que já conseguiram isolar o vírus e estão a selecionar a estirpe para desenvolver uma vacina, e não descartam a possibilidade do vírus ter sofrido mutações.



Os especialistas acreditam que o novo coronavírus não é tão mortífero, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que provocou, em 2003 a morte a 900 pessoas. Mas, é mais infecioso.



Vírus passou fronteiras

. Os primeiros doentes surgiram em países asiáticos próximos da China. Com seis casos registados em Hong Kong e em Macau.Nos Estados Unidos, há cinco doentes confirmados, todos eles tinham viajado recentemente para Wuhan.Na Austrália, foram confirmados quatro casos. O primeiro, um homem que chegou a Melbourne diretamente de Wuhan, foi confirmado no dia 25 de janeiro. Os outros três casos também tinham viajado recentemente para a China.Há também a registar mais quatro casos na Malásia e em Singapura. No Japão, Taiwan e Coreia do Sul foram registados três casos de coronavírus. Há ainda o registo de dois casos no Vietname e um no Nepal.No Canadá, um homem de 50 anos, que chegou recentemente de Wuhan, está em observação.(um em Bordéus e dois em Paris). Todos os doentes tinham chegado recentemente da China.A Mongólia, que compartilha uma longa fronteira terrestre com a China, decidiu encerrar os pontos de travessia rodoviária entre os dois países.