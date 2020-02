Coronavírus. Passageiros de navio cruzeiro em quarentena no Japão

Dez passageiros do navio cruzeiro com mais de 3700 passageiros a bordo estão infetados com o coronavírus. A embarcação continua em quarentena no Japão. Os passageiros foram infetados por um homem de 80 anos que esteve no navio antes de desembarcar em Hong Kong.