Coronavírus. Transportadora de Hong Kong acena com licenças sem vencimento

"Espero que participem todos, desde os nossos funcionários de primeiro linha aos quadros superiores", afirmou o presidente da companhia, Augustus Tang, numa declaração em vídeo divulgada online.

A medida é justificada pela administração da Cathay Pacific com o impacto do surto do novo coronavírus na operação da transportadora, que já tinha visto as suas receitas afetadas em 2019 pelas sucessivas vagas de protestos do movimento pró-democracia.

Na mensagem aos profissionais da Cathay, Augustus Tang admite que a empresa enfrentou "as férias de Novo Ano Chinês mais difíceis da sua história". "E não sabemos quanto tempo vai durar", acrescentou.





Here's the video message from CEO Augustus Tanghttps://t.co/Xhh6vvdI6f — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) February 5, 2020

. Só nas últimas 24 horas morreram mais 64 infetados.

A Organização Mundial de Saúde declarou na passada quinta-feira a situação de emergência de saúde pública internacional, que enquadra medidas de prevenção e coordenação à escala global.

O 2019-nCoV infetou ao todo, desde a deteção, em dezembro, mais de 24.300 pessoas.

O surto de pneumonia viral teve início em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China continental. A cidade mantém-se debaixo de quarentena.





Para além do território continental da China e das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, há casos de infeção por coronavírus em mais de 20 países.

c/ agências