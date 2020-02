Coronavírus Ucrânia. Manifestantes atacam autocarros com cidadãos retirados da China

Os protestos foram organizados depois de um alegado email falso ter circulado com a informação de que os ucranianos, retirados da China, estão infetados com o coronavírus. Um email que teria sido enviado pelo Ministério da Saúde do país.





A Ucrânia não tem, até ao momento, qualquer caso confirmado de coronavírus.





Os protestos, que se tornaram violentos, obrigaram à intervenção das forças de segurança urcranianas.

Num sinal de solidariedade, a ministra da Saúde do país, Zoryana Skaletska, afirmou que iria se juntar a este grupo de pessoas retiradas da China. Vai acompanhá-los durante toda a quarentena, gerindo o Ministério "por Skype" a partir do complexo onde estarão isolados. "Espero que a minha presença acalme todos em Novi Sanzhary, tal como no resto do país", escreveu no post do Facebook.





Esta quinta-feira, 45 ucranianos e outros 27 cidadãos estrangeiros foram levados de Wuhan, na China - o epicentro do coronavírus - para Kharkiv. A partir daí foram deslocados em seis autocarros para o spa em Novi Sanzhary.





Ao chegaram, vários manifestantes que os esperavam lançaram pedras e provocaram incêndios nas estradas de acesso ao complexo.

Só com a intervenção das autoridades foi possível desbloquear o caminho e permitir que todos chegassem ao local da quarentena.





A missão diplomática ucraniana informou entretanto, numa nova tentativa de acalmar os ânimos, que três ucranianos e um residente do Cazaquistão foram deixados na China porque tinham sintomas de febre.





