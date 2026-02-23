Corpo norte-americano da Paz lança uma divisão dedicada à IA





O novo corpo chama-se “Tech Corps” (Corpo de Tecnologia) e irá servir para “ajudar países ao redor do mundo a aproveitar a inteligência artificial americana para ampliar as oportunidades e a prosperidade dos seus cidadãos” através da exportação de sistemas de dados, medidas de cibersegurança, hardwares e modelos de IA.



As áreas em que a IA será desenvolvida será na educação, saúde e agricultura, com os voluntarios a receber “amplo treino linguístico e cultural, aproveitando a infraestrutura e as relações já estabelecidas pelo Corpo da Paz e regressarem aos Estados Unidos com experiências profissionais e de vida inestimáveis”.



O Corpo da Paz dos Estados Unidos é uma agência federal independente, criada em 1961, composta por voluntários para promover o desenvolvimento a nível mundial, assim como a promoção a paz entre os povos.



O anúncio vem numa altura de competição com a China em matéria de Inteligência Artificial.





Os Estados Unidos criaram em dezembro a iniciativa Pax Silica, do Departamento norte-americano de Estado, para garantir a cadeia de abastecimento de modelos de inteligência artificial. Foi subscrita por dez países e com a União Europeia como membro observador.

