Corrigir erros do Facebook é a resolução de ano novo de Mark Zuckerberg

Inês Geraldo - RTP04 Jan, 2018, 21:06 / atualizado em 04 Jan, 2018, 21:14 | Mundo

Mark Zuzkerberg explica que os erros cometidos na sua rede social têm de ser combatidos. Isto numa altura em que as redes sociais são alvo de duras críticas devido à propagação das chamadas notícias falsas, que estiveram em destaque durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos que levou Donald Trump à Casa Branca.







Zuckerberg afirma querer estar atento aos assuntos mais importantes, entre os quais inclui a proteção das comunidades que utilizam o Facebook face a expressões de abuso e ódio. O fundador da rede social disse também que quer impedir a interferência das nações na forma como é usada a plataforma e garantir aos utilizadores “que o tempo passado no Facebook é tempo bem passado”.



De acordo com Mark Zuckerberg, todos os erros e abusos cometidos não vão ser eliminados, admitindo que na rede social são permitidos “demasiados erros”.



“Se tivermos sucesso este ano, então terminaremos 2018 numa trajetória muito melhor”, escreveu o fundador do Facebook.

Críticas às palavras de Zuckerberg

Logo após o anúncio do fundador do Facebook, as críticas não se fizeram esperar. Vários utilizadores acreditam que a resolução de ano novo de Mark Zuckerberg devia ser uma preocupação constante da plataforma digital.



Questões relacionadas com centralização e descentralização foram pontos cruciais que Mark Zuckerberg considerou ser importante resolver. Zuckerberg acredita que a tecnologia devia colocar mais poder nas mãos dos utilizadores, que hoje perderam fé no papel social das redes sociais nas mais importantes questões mundiais.



A mensagem de Zuckerberg está em consonância com a política de comunicação aplicada pelo Facebook nos últimos meses: fazer reparações, reconhecer problemas e garantir um trabalho árduo para resolvê-los.



Em novembro do último ano, o fundador da plataforma declarou mesmo que a integridade do Facebook e a resposta a essas questões eram "mais importantes que os lucros".



“Este vai ser um ano de melhorias sérias e anseio aprender muito enquanto se consertam os nossos erros todos juntos”, concluiu Mark Zuckerberg.