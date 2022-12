Corrupção em cima da mesa na última cimeira do ano em Bruxelas

Os líderes europeus estão reunidos em Bruxelas para a última cimeira do ano. Em cima da mesa estão a discussão da ajuda à Ucrânia, novas sanções à Rússia, controlo dos preços do gás e as suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu.