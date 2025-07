Cortes colocam em risco a resposta à sida

Face à perda do maior doador mundial, os Estados Unidos da América - responsável por 73% de todos os recursos internacionais para a resposta à sida -, mais 6,6 milhões de pessoas poderão ser infectadas se a lacuna de financiamento não for preenchida até 2029.



Segundo a organização, em 2024 o número de mortes relacionadas com a sida foi de 630 mil. Em quatro anos este número poderá chegar aos 4,2 milhões.



As Nações Unidas apelam aos países mais atingidos para irem além dos programas de financiamento tradicionais e aos países ricos a apostarem em políticas públicas estruturantes.