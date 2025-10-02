Cortes de custos. Segurança aérea na Europa em risco

O relatório constatou que a pandemia de covid-19 acelerou o declínio das condições de trabalho.

Programação em detrimento da segurança

Como resultado, 42 por cento de toda a tripulação afirma que a gestão prioriza a programação em detrimento da segurança, frisam os investigadores.

Questionados sobre a sua saúde e se sentiam que as companhias aéreas se preocupavam com os seus objetivos pessoais e bem-estar, 68 por cento de toda a tripulação ficou abaixo do limite positivo para a saúde mental, enquanto 78 por cento se consideraram "desumanizados".

“Gestão pelo medo”

Os autores afirmaram que, sem melhorias nas regras e nos contratos, a indústria europeia da aviação corre o risco de perder a sua "vantagem em matéria de segurança".

Os pilotos e tripulantes de cabine das companhias aéreas europeias sentem-se cada vez mais pressionados a trabalhar longas horas e a esconder sinais de cansaço em detrimento da segurança, de acordo com um estudo da Universidade de Ghent, na Bélgica.Os cortes de custos e a procura de lucro nas companhias aéreas "enfraquecem sistematicamente" a segurança, e muitos funcionários exaustos sentem-se demasiado intimidados para contestar decisões da administração, concluiu a investigação, a que o jornal britânicoteve acesso., que relataram sentir-se pressionados a vender perfumes e bebidas alcoólicas a bordo, o que entra em conflito com o seu papel de manter os passageiros seguros e bem-estar.Os investigadores da Universidade de Ghent afirmaram queQuestionados sobre se sentiam confiantes para rejeitar decisões potencialmente inseguras, mais de metade dos inquiridos afirmou não se sentir capaz de "modificar instruções" da gestão com base em objeções de segurança.Cerca de 30 por cento dos pilotos afirmaram que, por vezes, estavam relutantes em tomar decisões de segurança por receio de possíveis consequências negativas para a carreira profissional.Segundo os autores do estudo, Yves Jorens e Lien Valcke, ", criando conflito de papéis, tensão psicossocial e ambiguidades legais"."Embora as pressões comerciais possam tornar estas práticas atrativas para as companhias aéreas, têm um custo para o bem-estar dos trabalhadores, os padrões de segurança e a integridade profissional."Os participantes do estudo falaram de um "modelo de queijo suíço", com as camadas de segurança a serem "sistematicamente enfraquecidas (abrindo buracos extra) por razões financeiras, deixando a barreira final contra acidentes dependente do acaso e da sorte, em vez de uma proteção robusta".Quase um em cada três pilotos e quase metade da tripulação de cabine admitiram que, por vezes, hesitam em declarar-se inaptas para voar.A tripulação foi questionada sobre as suas opiniões, que foram partilhadas anonimamente. Um deles afirmou: "Sinto-me um criminoso só por estar doente". Outro relatou que o gestor da base europeia gritou: "Estás aqui para vender, porra!".Um deles afirmou que a companhia aérea o "trata como um [número] e nada mais. Não há consideração pelo bem-estar mental ou físico. Orgulha-se do lucro em detrimento do bem-estar humano. Tem uma cultura de trabalho tóxica e pobre e uma cultura de medo. Este medo tem origem na quantidade de pessoas que despedem por motivos estúpidos"., uma vez que estes grupos reportaram piores condições e níveis mais baixos de bem-estar.As faixas etárias mais jovens e os que trabalham na Polónia, República Checa, Hungria e outros países da Europa de Leste tinham maior probabilidade de ocupar cargos atípicos em comparação com a tripulação mais velha.A intensidade do trabalho aumentou em comparação com há uma década devido à digitalização, automatização e maior volume de passageiros, deixando menos tempo para a tripulação executar as suas tarefas de forma eficaz, sublinharam Yves Jorens e Lien Valcke.. “O trabalho atípico não desapareceu, e os riscos que criou há uma década fazem-se sentir agora em todo o setor.”, todos inter-relacionados. Sem empregos justos e estáveis, não podemos sustentar um sector da aviação europeu seguro e resiliente", realçou Yves Jorens.Já Ignacio Plaza, secretário-geral da Associação Europeia de Cockpit, o grupo que reúne os sindicatos de pilotos, alertou: "A corrida para o fundo do poço nos contratos afeta agora todos os pilotos – eEstes abusos exigem uma investigação urgente".