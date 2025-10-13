Cortes de energia em pelo menos sete regiões após ataques russos

"Devido à difícil situação no sistema energético" provocada "pelos ataques russos (...) cortes de energia de emergência foram implementados esta manhã nas regiões de Kharkiv, Sumy, Poltava, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia (para consumidores industriais) e Kirovograd", informou o ministério em comunicado.

Do outro lado do conflito, o ministro da Defesa russo informou hoje na rede social Telegram que as defesas aéreas russas abateram 120 drones ucranianos na noite passada e no início desta manhã sobre quatro regiões ucranianas e a Crimeia anexada.

De acordo com o comando militar russo, os ataques aéreos concentraram-se na península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, onde foram abatidas 54 aeronaves não tripuladas.

Além disso, as defesas aéreas destruíram 19 drones sobre o Mar Negro e dois sobre o Mar de Azov, cujas águas fazem fronteira com a península da Crimeia.

As restantes aeronaves foram intercetadas e abatidas nas regiões de Astracã (26), Rostov (14), Belogorod (uma) e na República da Calmúquia (uma), uma federação budista russa localizada no sul do país.

Devido ao ataque aéreo, os aeroportos das cidades de Astracã, Krasnodar, Volgogrado e Gelendzhik suspenderam temporariamente as suas operações, que foram retomadas assim que cessaram as ameaças à segurança dos voos.