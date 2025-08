Cortes de Trump condenam PBS e NPR

Foto: Daniel Cole - Reuters

O anúncio foi feito pela entidade sem fins lucrativos que gere a PBS e a NPR.



Apesar de dependerem do financiamento do Congresso e não da Casa Branca, Donald Trump mandou cortar as verbas.



O presidente norte-americano nunca pôs de parte os ataques aos jornalistas e aos canais noticiosos que qualifica sempre de "fake news".



A PBS e a NPR foram criadas há 58 anos e funcionavam em rede, associadas a mais de 1.500 televisões e rádios dos Estados Unidos.