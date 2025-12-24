Cortes na água e energia. Crianças ucranianas vão receber frio e incerteza de paz este Natal

As crianças ucranianas, bem como a restante população, vão passar mais uma quadra natalícia em cenário de guerra. Um Natal com temperaturas negativas, com muitos cortes no abastecimento de electricidade e de água.

Crianças vestidas com trajes tradicionais ucranianos participam de uma celebração de Natal, em Lviv, apesar de haver ataques da Rússia à Ucrânia | Foto: Roman Baluk - Reuters

Os ataques russos continuam e a UNICEF alerta para as consequências desses ataques nas crianças.

A jornalista Sandra Henriques conversou ao telefone com o porta-voz da UNICEF na Ucrânia, que traça um retrato da vida das crianças por estes dias no país, onde o impacto deste conflito vai além da linha onde se travam as batalhas.
Até agora, cerca de 52 mil famílias receberam apoio da UNICEF na Ucrânia, abrangendo quase 170 mil pessoas, incluindo cerca de 78 mil crianças.

Cada família recebe cerca de 400 euros em moeda local. Isto permite satisfazer necessidades urgentes como comida, água, medicamentos, roupas de inverno, material escolar e também fazer algumas reparações em casa.

Mas a UNICEF está também a ajudar com apoio à reabilitação e equipamentos para sistemas de aquecimento a nível regional, para que casas, comunidades e infraestruturas sociais - hospitais, escolas, jardins-de-infância - possam sobreviver a este inverno e continuar a funcionar.
