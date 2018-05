Costa afirma que a confirmarem-se casos de corrupção será desonra para a democracia

RTP03 Mai, 2018, 18:11 / atualizado em 03 Mai, 2018, 18:39 | Mundo

"Se essas ilegalidades se vierem a confirmar, serão certamente uma desonra para a nossa democracia. Mas se não se vierem a confirmar é a demonstração que o nosso sistema de justiça funciona", disse António Costa em resposta aos jornalistas.



António Costa assumiu esta posição na conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, onde foi confrontado com os casos judiciais que envolvem antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, e o antigo chefe de Governo socialista, José Sócrates.



c/ Lusa