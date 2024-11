Foto: Joana Raposo Santos - RTP

António Costa assume as funções de Presidente do Conselho Europeu no dia 1 de dezembro. Para já, por dois anos e meio que podem ser renovados. Também no domingo Ursula Von der Leyen assume pela segunda vez a presidência da Comissão Europeia. A relação entre os dois sempre foi boa e pode ajudar a ultrapassar as divergências entre as duas presidências nos últimos os cinco anos.