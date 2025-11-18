Costa confiante que Montenegro possa aderir à UE já em 2028

"Montenegro foi o [país] que progrediu mais e, se assim continuarem, com a mesma intensidade, estão no caminho para fechar as negociações em 2026, e acredito que Montenegro pode ser o 28.º [Estado-membro] em 2028", disse António Costa, enquanto intervinha no Fórum para o Alargamento da UE, em Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu, ex-primeiro-ministro de Portugal, advertiu que é necessário aproveitar o "ímpeto renovado" para alargar a União Europeia, ainda mais "face à crescente influência da Rússia e da China".

António Costa acrescentou que também se conjugaram os elementos necessários para levar a cabo o alargamento da União à Ucrânia, Moldova e países dos Balcãs Ocidentais: "Está a ser mais rápido do que foi nos últimos 15 anos".

"É crítico assegurar que os cidadãos compreendem e apoiam o processo, que vai acabar por reforçar a legitimidade e coesão da UE como um todo", comentou.

O presidente do Conselho Europeu argumentou que o "sucesso da União Europeia adveio da determinação política corajosa dos seus predecessores" e que hoje os decisores políticos da UE "têm de demonstrar a mesma visão e capacidade para decidir".

A União Europeia já teve 28 Estados-membros, mas o Reino Unido deixou de fazer parte do bloco político-económico europeu em 31 de janeiro de 2020, na sequência de um referendo realizado em 2016.