Costa cumpre último de três dias de visita ao Brasil sem encontro com Lula

A informação foi confirmada à Lusa por um responsável da União Europeia e certificada pela agenda pública do Chefe de Estado brasileiro, que se desloca hoje aos estados sulistas do Paraná e Santa Catarina.

Depois de dois dias em Brasília, onde apenas teve um encontro oficial divulgado pelas autoridades europeias e sem contacto aberto com a imprensa, António Costa tem previsto hoje discursar na abertura do primeiro Fórum de Investimento UE-Brasil sobre como "Construir um Futuro Forte e Sustentável", no qual se lançará o Diálogo de Investimento entre o país e a União Europeia.

Na terça-feira estava previsto um encontro com Lula da Silva no Palácio do Planalto às 19:00 locais, mas o Presidente brasileiro de 79 anos sentiu um mal estar na segunda-feira e foi diagnosticado com labirintite, uma inflamação do ouvido interno.

Na chegada a Brasília, à última hora e naquela que foi a sua única agenda oficial dos dois dias na capital brasileira, Costa deslocou-se ao Palácio Itamaraty para uma reunião de cerca de uma hora e meia com o chefe da diplomacia brasileira, Mauro Viera.

No dia seguinte, quarta-feira, Lula da Silva, já recuperado, deslocou-se aos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba para acompanhar projetos de infraestrutura hídrica.

Já António Costa não teve a agenda divulgada, mas fonte do Ministério da Fazenda do Brasil disse à Lusa que foi realizado um almoço na residência oficial da embaixada de Portugal com o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Hadadd.

Por fim, hoje, António Costa encontra-se em São Paulo e Lula da Silva no sul do país e, apesar das equipas dos dois reesposáveis terem estado em contacto para tentar reorganizar os programas, tal não foi possível.

Apesar destas incompatibilidades, o responsável da União Europeia disse à Lusa que "Costa e Lula encontrar-se-ão à margem da Conferência dos Oceanos da ONU em Nice" que se realizará entre 09 a 13 de junho na cidade francesa.

António Costa chegou ao Brasil na terça-feira para uma visita de três dias para aprofundar a cooperação entre o país e a União Europeia (UE), nomeadamente ao nível político e comercial, e discutir o contexto geopolítico mundial e o Acordo UE-Mercosul (Mercado Comum do Sul), cujas negociações foram concluídas em dezembro passado.