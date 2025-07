Costa defende certezas na economia e investimento na Defesa sem esquecer Estado Social

“Tudo o que seja resolver o mais rapidamente possível resolve a incerteza, mas seria desejável que aquilo a que chegássemos fosse algo positivo para ambas as partes, pelo menos o menos negativo possível para ambas as partes”.

“Suicídio coletivo”

Cessar-fogo longe “horizonte” russo

“O ideal era a guerra não ter começado”, continuou o político europeu.

Relações UE-Israel

Costa critica países que abusam dos ciclos políticos

António Costa não tem dúvidas de quee por isso defende que “haja certezas” rapidamente quanto ao futuro da relação comercial da União Europeia com os Estados Unidos.As tensões comerciais entre Bruxelas e Washington devem-se aos anúncios de Donald Trump de imposição de taxas de 25 por cento para o aço, o alumínio e os automóveis europeus e de 20 por cento em tarifas recíprocas ao bloco comunitário, estas últimas, entretanto, suspensas por 90 dias. Este prazo termina no próximo dia 9 de julho, sendo que o comissário para o comércio, o eslovaco Maroš Šefčovič, viajou esta semana para os Estados Unidos para conversações., afirmou numa entrevista à Lusa.Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia advertiu os Estados Unidos de que a UE se está a preparar para o caso de não haver um “entendimento satisfatório” e que irá defender os interesses europeus. Em reação, o presidente norte-americano acusou o bloco europeu de ser “muito desagradável” por aplicar “imposto muito injustos” às empresas dos EUA e avisou que “em breve aprenderão a não ser tão desagradáveis”.O presidente do Conselho Europeu não fez qualquer comentário às declarações e advertências de Donald Trump, recordando apenas que o volume das relações comerciais entre os Estados Unidos e a Europa representam 30 por cento do comércio internacional e que são 40 por cento do PIB mundial.disse.A União Europeia defende e propôs aos Estados Unidos tarifas zero, explicou o responsável europeu, considerando que estas significam impostos pagos pelos consumidores e, portanto, com impacto no aumento da inflação. Esta não é, porém, a posição da administração norte-americana, que vê as tarifas como um bom instrumento de política económica., referiu o presidente do Conselho Europeu, acrescentando que,Sobre a NATO, António Costa não quis comentar as polémicas afirmações do secretário-geral Mark Rute, que chamou “daddy” a Donald Trump e prometeu que “os europeus iam pagar à grande”, mas acredita que a cimeira da semana passada resolveu as dúvidas que havia sobre a sua existência., relembrou Costa.Ainda sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o presidente do Conselho Europeu considerou que investir em defesa sem preservar o Estado social da União Europeia seria um “suicídio coletivo”., argumentou António Costa, na mesma entrevista, em Bruxelas, a propósito dos seis meses no cargo., acrescenta.Para o antigo chefe de Governo português “é fundamental manter esse Estado Social e ter a capacidade de organizar a economia para gerar os recursos necessários para sustentar este investimento em defesa”.“Portanto, a Europa da defesa tornou-se uma realidade e foi isso que, logo em março de 2022 […], o Conselho Europeu decidiu, que foi assumir maiores possibilidades na área da defesa”, assinalou, frisando que contribuíram, a seu ver, os apelos de Donald Trump a mais gastos em defesa, desde que voltou à administração dos Estados Unidos no início deste ano., elenca.Em conclusão, António Costa sublinhou que a “melhor forma hoje em dia de preservar a relação transatlântica é com uma Europa da defesa, um pilar europeu da NATO e uma maior autonomia estratégica da Europa”.Continuando no tema da situação geopolítica, o presidente do Conselho Europeu defendeu que o bloco comunitário deve continuar a pressionar o Kremlin com mais sanções, visto que “não há no horizonte” disponibilidade da Rússia para negociar um cessar-fogo na Ucrânia., considerou Costa.A UE está próximo de aprovar o 18.º pacote de sanções à Rússia pela guerra da Ucrânia e António Costa defende que o bloco comunitário deve “não só continuar a apoiar a Ucrânia, como […] aumentar a pressão sobre a Rússia”.Já quanto à situação no Médio Oriente, o presidente do Conselho Europeu assegurou que o bloco europeu tem decisões com “consequências concretas” que pode tomar sobre a relação da União Europeia com Israel, devido à violação dos Direitos Humanos em Gaza., afirmou António Costa, destacando que, “pela primeira vez, há um relatório oficial da União Europeia constatando a violação dos direitos humanos em Gaza e o Conselho Europeu mandatou o Conselho [da UE] para tirar as conclusões adequadas desses factos em relação ao acordo de associação com Israel”.“Agora, se vamos aplicar sanções aos ministros, se vamos aplicar sanções a Israel, se vamos suspender o acordo, se vamos simplesmente convocar o conselho de associação [UE-Israel]… Eu não me vou antecipar àquilo que é o debate próprio que os ministros dos Negócios Estrangeiros vão fazer”, enumera.António Costa tem sido um dos líderes europeu que mais tem expressado condenação à situação humanitária em Gaza e, na semana passada, levou o tema à reunião do Conselho Europeu., vincou.Sobre as atuais mudanças na Europa, António Costa considerou que correspondem a ciclos políticos, “mais à esquerda ou mais à direita”, mas apontou que há países que “abusam” e fazem eleições em menos de um ciclo eleitoral., comentou o presidente do Conselho Europeu, quando questionado pela Lusa sobre a viragem à direita na política europeia e a perda de terreno da social-democracia, de que Portugal foi um dos últimos exemplos.Para António Costa, a história tem mostrado que os ciclos políticos se sucedem, “uma vez os eleitores votam mais à esquerda, outra vez votam mais à direita”, pelo que há que aguardar pelos próximos ciclos eleitorais.“Os ciclos são assim, às vezes há umas forças dominantes, depois há outras forças, chama-se a isto alternância democrática”, destaca.No atual cargo há seis meses, o político português assume queAssumindo aos dias de hoje tem uma visão diferente da Europa de quando era primeiro-ministro – “antes via-a a partir de Portugal e dos seus interesses” e agora tem “a perspetiva do interesse geral” – António Costa afirmou que, apesar de todos os contratempos e imprevistos, a Europa tem cumprido o seu papel. A título de exemplo, cita a pandemia, o surto inflacionista e, agora, uma potencial guerra comercial com o principal parceiro comercial: isto “também é uma novidade e a Europa está a procurar gerir essa situação”., destacou, para sublinhar que no atual mundo multipolar, o papel da Europa é “defender um sistema internacional baseado em regras, defender o multilateralismo e (…) empenhar-se em desenvolver uma rede de relações multipolares no mundo”.É neste contexto que cita as várias cimeiras realizadas nos últimos tempos, com Reino Unido, Canadá, África do Sul, países da Ásia Central, dos Balcãs Ocidentais, às que se vão seguir, no segundo semestre, com o Japão, China, Brasil, países da América Latina e das Caraíbas e com a União Africana.Para o presidente do Conselho Europeu,