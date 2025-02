Costa descreve África do Sul como parceiro fiável da UE e anuncia cimeira a 13 de março

"Na minha conversa telefónica com o Presidente Cyril Ramaphosa, salientei o empenho da UE em aprofundar os laços com a África do Sul, enquanto parceiro fiável e previsível", escreveu António Costa, numa publicação na rede social X.

"Aguardo com expectativa a cimeira bilateral África do Sul-UE de 13 de março", acrescentou o responsável.

Nesta chamada telefónica, que se segue a várias outras com líderes africanos -- como o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, na sexta-feira, e o Presidente angolano, João Lourenço, hoje --, António Costa disse ter manifestado "pleno apoio da UE à liderança da África do Sul no G20 e à sua ambição de reforçar a cooperação multilateral e o Pacto para o Futuro, a fim de abordar as questões mundiais mais prementes".

A África do Sul assume, desde dezembro passado e até novembro de 2025, a presidência rotativa do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

Sucede nesta liderança ao Brasil e é o primeiro país africano a fazê-lo.