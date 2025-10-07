Costa e Von der Leyen esperam que plano de Trump abra caminho à paz em Gaza

"Apelamos a todas as partes para que participem de forma construtiva nas conversações em Sharm el Sheikh [no Egito], no contexto do plano apresentado pelo Presidente Donald Trump. Este momento deve ser aproveitado para abrir caminho a uma paz duradoura na região, com base na solução de dois Estados", publicaram António Costa e Ursula von der Leyen, numa mensagem conjunta publicada no X.

No dia em que se assinalam dois anos do início da guerra na Palestina entre Israel e o grupo islamita Hamas devido ao ataque terrorista deste último, os dois responsáveis europeus indicaram que "a libertação imediata de todos os reféns e um cessar-fogo estão agora ao alcance".

"Esta oportunidade não deve ser perdida", apelaram.

Na publicação, Costa e Von der Leyen assinalaram ainda a data: "Nunca esqueceremos o horror dos ataques do Hamas em 07 de outubro e a dor que causaram às vítimas inocentes, às suas famílias e a todo o povo de Israel, há dois anos. Honramos a sua memória trabalhando incansavelmente pela paz".

Dois anos após o ataque do Hamas em Israel e o início da ofensiva israelita em Gaza, com dezenas de milhares de mortos, reavivam-se esperanças de um acordo de paz, impulsionado pelo Presidente norte-americano.

Donald Trump apresentou um plano de paz com 20 pontos, que teve o aval do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enquanto o Hamas aceitou alguns elementos, mas quer negociar outros.

As negociações estão a decorrer, de forma indireta, no Egito, que tem sido um dos mediadores, a par do Qatar e dos Estados Unidos.

Na madrugada de 07 de outubro de 2023, milícias palestinianas lideradas pelo Hamas atacaram várias localidades e uma multidão de pessoas num festival de música, enquanto eram lançados milhares de foguetes contra Israel, causando cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, e 251 reféns.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, líder de um governo de coligação com a extrema-direita e ultraortodoxos religiosos, proclamou que Israel estava em guerra e prometeu aniquilar o Hamas, que responsabilizou pelo pior massacre de judeus depois do Holocausto.

A ofensiva israelita, que começou no mesmo dia, causou até agora mais de 67 mil mortos e 170 mil feridos, segundo o governo do Hamas, que controla Gaza desde 2007. As Nações Unidas consideram estes dados como fidedignos.