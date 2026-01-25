Costa e Von der Leyen na Índia com União Europeia pronta para abrir novo capítulo nas relações

Na reunião deverá ainda ser assinado o acordo de livre comércio entre os dois blocos, cujas negociações se iniciaram em 2007, estiveram bloqueadas e foram retomadas em 2022, e que abrangerá cerca de dois mil milhões de pessoas, representando cerca de 25 por cento da população mundial.

“A Índia é um parceiro crucial para a UE. Juntos, partilhamos a capacidade e a responsabilidade de proteger a ordem internacional baseada em regras. Esta reunião será uma oportunidade fundamental para reforçar a nossa parceria e impulsionar o progresso na nossa cooperação”, afirmou António Costa em meados deste mês a propósito desta deslocação.





c/Lusa

Outro ponto alto da agenda de António Costa e de Ursula von der Leyen será a presença na segunda-feira, a convite do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nas comemorações do 77.º Dia da República da Índia.“A cimeira e a parceria também servirão para a cooperação empresarial no ramo da defesa”, destacou uma das fontes.Os dirigentes deverão adotar uma agenda estratégica UE-Índia para os próximos quatro anos, com a finalidade de aumentar a cooperação estratégica em domínios como prosperidade e sustentabilidade, tecnologia e inovação, segurança e defesa e conectividade e questões globais.A UE garante querer trabalhar com a Índia também junto de outros países.