Costa em contacto com Montenegro e Sánchez após corte na Europa

Um alto funcionário europeu avançou hoje à agência Lusa que o líder da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia e também antigo primeiro-ministro português, António Costa, "está em contacto" com Luís Montenegro e Pedro Sánchez sobre o incidente ocorrido nas últimas horas.

A informação surge pouco depois de a Comissão Europeia ter indicado estar em contacto com as autoridades de Portugal e Espanha e com a rede europeia de operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

"Estamos em contacto com as autoridades nacionais de Portugal e Espanha, bem como com a ENTSO-E [Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade] para compreender a causa subjacente e o impacto da situação", disse fonte oficial do executivo comunitário à agência Lusa.

"A Comissão continuará a acompanhar a situação e a certificar-se de que a troca de informações entre todas as partes relevantes se processa sem problemas", adiantou a mesma fonte oficial.

Bruxelas lembrou ainda existirem "protocolos para restabelecer o funcionamento do sistema", como previsto na legislação comunitária referente às redes de emergência e restabelecimento.

A posição surge depois de esta manhã, pelas 11:30 de Lisboa, várias cidades de norte a sul de Portugal terem sido alvo de uma falha de eletricidade, ainda não reposta e que também afetou países como Espanha e França.

Estão a ser ativados planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.