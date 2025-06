Costa entrega camisola autografada de Ronaldo a Trump e lembra "jogo pela paz em equipa"

O antigo primeiro-ministro português divulgou na rede social X fotografias com Donald Trump, durante a entrega da camisola da seleção de Portugal do astro do futebol, destacando na publicação: "A jogar pela paz. Como uma equipa".

Numa das imagens divulgadas, é visível a dedicatória do jogador que atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, que refere: "Para o Presidente Donald J. Trump. A jogar pela paz".

Também no Canadá, onde decorre a cimeira do G7, Trump assegurou que o Irão irá acabar por assinar um acordo nuclear com os Estados Unidos e que será insensato caso o regime de Teerão não o faça.

"Dei 60 dias ao Irão, e eles disseram que não. E ao 61.º dia, viram o que aconteceu", apontou, referindo-se ao ataque israelita às instalações nucleares, militares e científicas iranianas, que matou oficiais militares e cientistas iranianos de alto nível.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados.

Questionado sobre a imposição de novas sanções à Rússia, como deseja a União Europeia (UE), devido à guerra na Ucrânia, Trump mostrou-se relutante: "Veremos. A Europa ainda não o fez", explicou.

"As sanções custam muito dinheiro aos Estados Unidos. Não é assim tão fácil", acrescentou, embora tenha afirmado que "o dinheiro não é a questão".

Além do encontro com António Costa, o chefe de Estado norte-americano realizou uma reunião improvisada, durante a cimeira do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A reunião decorreu a pedido de von der Leyen, segundo a Casa Branca, citada pela agência Associated Press (AP).

Von der Leyen também utilizou o X para registar o seu encontro bilateral com Trump, no qual disse que ambos instruíram as suas equipas para "acelerar o trabalho para chegar a um acordo positivo e justo" sobre as tarifas.

Trump ameaçou impor tarifas até 50% sobre os produtos europeus, a menos que o bloco de 27 Estados-membros se envolvesse mais nas negociações comerciais, de acordo com os interesses da administração norte-americana.

O presidente norte-americano adiou a sua ameaça e manteve as tarifas sobre as importações numa base de 10% durante um período de negociação atualmente previsto para terminar antes de 09 de julho.

DMC // MAG

Lusa/Fim