Costa garante em Bruxelas "empenho contínuo" da UE a Presidente da Guiné-Bissau

"Tive uma reunião muito construtiva com Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau, na qual trocámos impressões sobre a evolução regional e bilateral", escreveu António Costa numa publicação na rede social X, acompanhada por fotografias do encontro de ambos.

Nessa ocasião, "salientei o empenho contínuo da UE numa parceria forte com a Guiné-Bissau, um importante parceiro bilateral na África Ocidental", adiantou o líder da instituição comunitária que junta os chefes de Governo e de Estado dos 27 Estados-membros do bloco europeu.

Este encontro presencial no edifício do Conselho Europeu seguiu-se a vários contactos nos últimos dias com líderes africanos -- como o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, na sexta-feira, e o Presidente angolano, João Lourenço, e o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ambos esta segunda-feira.

No âmbito da parceria entre os dois blocos, a UE apoia a Guiné-Bissau na redução dos seus níveis elevados de pobreza e desigualdade e na resposta aos desafios de governação e relacionados com as alterações climáticas.

A iniciativa Equipa Europa na Guiné-Bissau junta a UE, o Banco de Investimento Europeu, França, Portugal e Espanha, e concentra-se na educação e formação para uma transição inclusiva e ecológica.

Entre 2021 e 2024, a UE atribuiu 112 milhões de euros em financiamentos à parceria com a Guiné-Bissau ao abrigo dos instrumentos de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional.

António Costa lidera o Conselho Europeu, a instituição que define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia, desde 01 de dezembro passado e tem um mandato de dois anos e meio, até 31 de maio de 2027.