Costa pede resposta conjunta a "crise habitacional" que afeta competitividade da UE

"De Dublim a Atenas é evidente: há uma crise habitacional", disse António Costa, em conferência de imprensa conjunta com os autarcas de Paris, Barcelona e Roma, depois de uma reunião com presidentes de câmaras municipais de vários países da União Europeia (UE), em Paris.

O ex-primeiro-ministro português e antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa considerou que esta "crise habitacional" reflete-se nas ruas com "cada vez mais pessoas em situação de sem-abrigo" e que não é exclusiva de pessoas "com baixos rendimentos: é uma crise que afeta a classe média, mas, em especial, as gerações mais jovens".

António Costa fez um apelo a todos os países do bloco político-económico europeu: "Se queremos reforçar a nossa coesão social, os nossos sistemas democráticos e aumentar a nossa competitividade, precisamos de resolver este problema."

"Eu já fui presidente de uma câmara municipal e na minha altura a habitação não era uma questão do Conselho Europeu e das instituições europeias", comentou, fazendo um paralelismo com hoje, em que a questão é abordada em praticamente todos os países da UE.

Para o presidente do Conselho Europeu, que está há quase um ano a exercer estas funções, esta "crise tem de ser resolvida com as cidades e com as pessoas que vivem nelas".

António Costa reconheceu que há "muita diversidade" e que uma solução não pode ser única. No entanto, a resposta pode ser feita ao nível da União Europeia, admitiu o presidente de uma das principais instituições europeias.

A crise na habitação vai fazer parte da próxima reunião formal do Conselho Europeu, no final de outubro.