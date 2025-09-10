Costa preocupado com "violação inaceitável" do espaço aéreo polaco pela Rússia

"Os acontecimentos da última noite são uma recordação gritante de que a segurança de um é a segurança de todos", escreveu António Costa nas redes sociais, expressando "total solidariedade" para com a Polónia depois de uma "violação inaceitável da Rússia do espaço aéreo".

O ex-primeiro-ministro de Portugal acrescentou que as violações dos territórios dos países da UE representam uma "ameaça direta à segurança de todos os europeus e às infraestruturas críticas".

"A Polónia tem o direito de tomar as medidas necessárias para defender a sua soberania", completou António Costa.