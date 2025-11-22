Costa quer "reforçar e enriquecer cooperação" entre Europa e continente africano

"A parceria UE-UA tem um objetivo claro: reforçar e enriquecer esta cooperação. Tornar a nossa ligação natural ainda mais forte e aumentar as complementaridades entre nós e superar as nossas diferenças para que possamos crescer juntos e proteger-nos mutuamente", afirma António Costa em declarações à agência Lusa.

A poucos dias da cimeira UE-UA que assinala os 25 anos da parceria entre os dois blocos e os 50 anos de independência de Angola e de vários outros países africanos, realizada em Luanda na segunda e terça-feira, o antigo primeiro-ministro português diz à Lusa que "a prosperidade e a segurança da Europa e de África estão interligadas".

"Os desafios que enfrentamos hoje - alterações climáticas, transformação digital, migração, segurança - não conhecem fronteiras. A resposta a este mundo multipolar deve ser a cooperação multipolar", aponta.

De acordo com António Costa, "Europa e África estão ligadas por uma parceria única, robusta, dinâmica e concebida para enfrentar os nossos desafios comuns, ao mesmo tempo que abre caminho a uma nova prosperidade em ambos os continentes".

A UE é o primeiro parceiro comercial de África, contribuindo com um terço do comércio total de África.

É também o seu primeiro investidor, o seu primeiro parceiro em matéria de paz e segurança e o seu primeiro doador humanitário.

Na segunda e terça-feira, os líderes da UE e da UA vão reunir-se em Luanda para a sétima cimeira UE-UA, centrada em "promover a paz e a prosperidade através de um multilateralismo eficaz".

O encontro de alto nível será copresidido pelo Presidente de Angola, João Lourenço, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, estando a UE ainda representada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a UA pelo presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf.

"Uma parceria UE-África forte, equilibrada e orientada para o futuro é o nosso objetivo para esta cimeira histórica", sublinha António Costa.

Após discussões sobre paz, segurança, governança e migrações, será divulgada uma declaração conjunta no final da cimeira.

Enquanto vizinho mais próximo da Europa, o continente africano é uma prioridade geopolítica fundamental para a União Europeia.

Este ano, a UE e a UA celebram 25 anos da sua parceria, num acordo político formal que tem vindo a proporcionar oportunidades para o desenvolvimento dos laços económicos, culturais e políticos entre os dois continentes.

As cimeiras entre os dois blocos decorrem de três em três anos, alternadamente na Europa e em África, e reúnem líderes europeus e africanos para abordar desafios comuns e definir objetivos partilhados.

A UE é o principal parceiro de África nos domínios da energia, paz e segurança, transição verde, comércio e investimento e transformação digital.

A balança comercial entre a União Europeia e os países africanos melhorou 8% em 2024, mas continua negativa para os europeus em 23,3 mil milhões de euros, num total de trocas comerciais acima de 355 mil milhões.

Em matéria de investimento, com 238,9 mil milhões de euros em 2023, a UE foi o maior fornecedor de investimento direto estrangeiro em África.

Para apoiar investimentos sustentáveis baseados nas prioridades e necessidades dos países africanos, a UE estabeleceu um pacote de pelo menos 150 mil milhões de euros até 2030.

A UE financia outros programas e iniciativas que beneficiam vários países africanos, num total de 79,5 mil milhões de euros entre 2021 e 2027.

De momento, existem ainda 12 missões e operações civis e militares em África apoiadas pela UE, uma das quais em Cabo Delgado, Moçambique.