Costa quer trabalhar com Merz por Europa mais autónoma

"Transmiti a Friedrich Merz os meus parabéns pela sua vitória nas eleições alemãs. Estou ansioso por trabalhar de perto com ele para tornar a Europa mais forte, mais próspera e mais autónoma", disse Costa.

Numa mensagem nas redes sociais após chegar a Kiev para assinalar o terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, o antigo primeiro-ministro português admitiu que "estes podem ser tempos difíceis".

Mas Costa disse estar convicto de que "tal como no passado, a União Europeia cumprirá a sua promessa e sairá mais forte dela".

O bloco conservador liderado por Friedrich Merz venceu as eleições legislativas alemãs com 28,6% dos votos, de acordo com dados oficiais, e a Alternativa para a Alemanha (AfD) consagrou-se a segunda força com 20,8%.

O Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler cessante Olaf Scholz, obteve cerca de 16,4% nas eleições de domingo, enquanto os Verdes, parceiro de coligação, tiveram cerca de 11,6% dos votos. A Esquerda (Die Linke) alcançou cerca de 8,8%, acima dos 4,9% de 2012.

O líder conservador, Friedrich Merz, precisará de parceiros para formar governo.

O candidato dos Verdes a chanceler, Robert Habeck, afirmou no domingo que está disposto a continuar a assumir responsabilidades no governo, caso Merz coloque essa hipótese.

O partido liberal FDP, que Merz esperava ter do seu lado, não conseguiu atingir o limite mínimo de 5% necessário para entrar no Bundestag, o parlamento da Alemanha.

Alice Weidel, líder da AfD, insistiu no domingo à noite que está disponível para negociações, mas Merz reiterou que rejeita coligações com a extrema-direita, mantendo o `cordão sanitário` contra a extrema-direita.

"Temos opiniões diferentes sobre a política externa, a política de segurança e a NATO. Podem estender-nos a mão o quanto quiserem, mas não vamos cair numa política errada, querem o posto do que nós", disse o futuro chanceler alemão, num curto debate televisivo com os candidatos dos outros partidos, reforçando que não vai "pôr em causa o legado de 75 anos da União Democrata-Cristã (CDU) só por causa de uma autointitulada Alternativa para a Alemanha".

Entre as matérias que opõem CDU e AfD conta-se a questão da segurança e defesa, tendo Merz afirmado que, face à pressão da Rússia, mas também da nova administração norte-americana liderada por Donald Trump, que "é largamente indiferente ao destino da Europa", a grande prioridade deve ser "tornar a Europa progressivamente independente relativamente aos Estados Unidos".

"Vou formar um governo que represente toda a população e vou esforçar-me por formar um governo que resolva os problemas deste país", acrescentou Merz.