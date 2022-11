Costa recebe Lula da Silva. "Portugal tinha muitas saudades do Brasil"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O primeiro-ministro português recebeu esta sexta-feira o presidente eleito do Brasil. António Costa disse que o mundo "precisava que o Brasil regressasse à defesa dos valores da democracia", ao combate contra as alterações climáticas, defesa do ambiente, proteção e defesa da cultura.