Costa Rica pede 1,34 mil milhões de euros ao FMI para prevenir choques externos

De acordo com um comunicado do ministério costa-riquenho das Finanças, divulgado esta quarta-feira, o país precisa deste linha de crédito, descrita como um mecanismo "seguro e que oferece liquidez imediata", caso se concretizem riscos como choques externos e quebra de confiança dos mercados.

Entre os riscos, as autoridades citaram um eventual abrandamento económico nos principais parceiros comerciais do país, novas tensões geopolíticas, medidas protecionistas e saídas abruptas de capitais dos mercados emergentes.

De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos e a China eram os principais parceiros comerciais da Costa Rica.

"Este instrumento permitirá resistir aos choques externos, catalisando simultaneamente um círculo virtuoso de prosperidade: mais confiança, melhor acesso ao financiamento, mais investimento, ou seja, mais crescimento e bem-estar para os nossos cidadãos", escreveu o ministro das Finanças Nogui Acosta, citado no comunicado.

"Estamos determinados a prosseguir nesta via, com responsabilidade, mas, acima de tudo, com uma visão a longo prazo", acrescentou.

Se aprovado, "o país passará a fazer parte do pequeno grupo de nações com acesso a esse instrumento, o que reafirmará a sua posição como uma economia confiável e bem administrada", disse ainda o titular do Ministério das Finanças.

O FMI fez saber através de um comunicado que a diretora-geral da instituição multilateral, Kristalina Georgieva, tenciona recomendar a aprovação do acordo à Costa Rica, quando o conselho executivo do Fundo se reunir nas próximas semanas.