Costa, Von der Leyen e Metsola felicitam Carney por vitória nas eleições do Canadá

"Parabéns calorosos a Mark Carney por ter ganho as eleições no Canadá. A UE e o Canadá têm uma longa e estreita parceria. Somos aliados e fortes parceiros comerciais. Partilhamos os mesmos valores e o nosso apego às Nações Unidas e à ordem internacional assente em regras", escreveu o presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa publicação na rede social X.

"Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração, nomeadamente no âmbito do G7", adiantou.

A reação surge após as eleições de segunda-feira no Canadá terem dado a vitória a Mark Carney, numa reviravolta alimentada pelas ameaças feitas ao país de anexação e guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo as projeções, o partido liberal de Carney deverá conseguir o maior número de deputados no parlamento (165), embora ficando aquém dos 172 necessário para maioria.

Também através do X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou Mark Carney e o partido liberal pela sua vitória eleitoral, apontando que "os laços entre a Europa e o Canadá são fortes - e estão a tornar-se cada vez mais fortes".

"Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração, tanto a nível bilateral como no âmbito do G7. Defenderemos os nossos valores democráticos comuns, promoveremos o multilateralismo e defenderemos o comércio livre e justo", adiantou a líder do executivo comunitário, numa alusão às atuais tensões comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos.

Na mesma rede social, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, deu os parabéns ao liberal canadiano e destacou que "a amizade de longa data e a parceria estratégica entre os povos da Europa e do Canadá continuarão a reforçar-se com base nos valores comuns".