Cotação do Brent caiu 2,17%, atingindo os 86,66 dólares por barril

O petróleo do Mar do Norte encerrou a sessão de terça-feira com uma queda de 3,89%, situando o barril nos 88,58 dólares, marcando a segunda sessão consecutiva em baixa.

Os investidores reagiram à declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, que na terça-feira disse que confia no estabelecimento de um corredor temporário para o trânsito de navios através do estreito de Ormuz.

As declarações do chefe da diplomacia de Omã ocorreram após uma reunião em Teerão com o homólogo iraniano, Abbas Araghchi, para discutir a reabertura da via marítima condicionada após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que começaram no final do mês de fevereiro.