"Côte d`Azur do Médio Oriente". Mundo critica planos de Trump para Gaza, Guterres adverte contra ideias de "limpeza étnica"

“Toda a gente adora” a minha ideia, sublinhava Donald Trump, ignorando as críticas que se multiplicam, até com origem nos seus próprios aliados.



Num discurso com conteúdo antecipado pelo seu porta-voz, António Guterres deverá alertar contra qualquer tentativa de “limpeza étnica” em Gaza, depois de Trump anunciar, durante a visita do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca, que os Estados Unidos irão tomar conta do território e propor a saída dos palestinianos para países vizinhos.



De acordo com Stéphane Dujarric, Guterres irá dizer perante o Comité sobre o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestiniano que, “na busca de soluções, não devemos agravar o problema”. Sobre o projeto de Trump para a Faixa de Gaza, a construção de um local de turismo, o porta-voz de Guterres sublinhou que “qualquer deslocamento forçado da população equivale a uma limpeza étnica”.



“É fundamental permanecer fiel aos fundamentos do direito internacional. É essencial evitar qualquer forma de limpeza étnica”, acrescentou Dujarric, apontando que o secretário-geral insitirá na solução de dois Estados.



Ideia diferente tem Donald Trump, que defende que os palestinianos “adorariam” deixar o território devastado [pelos bombardeamentos israelitas] rumo, por exemplo, à Jordânia ou ao Egito.



Um projeto que não tardaria em provocar uma chuva de críticas. O Hamas acusou o presidente americano de “atirar petróleo para o fogo” com declarações que não “contribuirão para a estabilidade” do Médio Oriente.



Também da Cisjordânia chegou um recado para Donald Trump: “Não permitiremos que os direitos do nosso povo sejam espezinhados”, avisou o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, por uma vez alinhado com o Hamas.