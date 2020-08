Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h32 - Paris e Marselha consideradas zonas de risco elevado



O Governo francês declarou as regiões de Paris e Marselha como zona de risco elevado de transmissão do novo coronavírus. As autoridades das duas regiões podem impor medidas restritivas para conter a disseminação da doença.



As autoridades locais podem impor limites à circulação de pessoas e veículos, restringir o acesso aos transportes públicos e viagens aéreas, limitar o aceso a edifícios públicos e fechar restaurantes, bares e outros estabelecimentos.



Paris e Marselha já tinham tornado obrigatório o uso de máscaras nas áreas públicas mais movimentadas.



O anúncio é feito numa altura em que o país regista um novo aumento de casos de infeção por SARS-Cov-2.



Ontem, foram confirmados mais 2.500 novos caso de infeção, os números mais altos desde meados de abri, quando o país estava com um dos bloqueios mais rígidos da Europa.

8h14 - Autoridades da Coreia do Sul preocupadas com aumento de infeções



A Coreia do Sul diagnosticou 103 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, a maioria devido a transmissão local, levando as autoridades a manifestar preocupação com a possibilidade de as infeções ficarem fora de controlo.



A maioria dos novos casos (83) registou-se na área metropolitana da capital, Seul, uma zona densamente povoada, o que faz temer a aceleração da propagação da doença.



A subida do número de infeções ficou a dever-se a transmissões locais, informou o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano, numa altura em que aumentam as viagens no interior do país, por causa das férias de verão.



Outras grandes cidades, como Busan, Gwangju e Ulsan, também registaram novos casos.



Desde o início da epidemia, a Coreia do Sul diagnosticou 14.873 casos do novo coronavírus, além de 305 mortes.







8h02 -Japão com mais de 300 infetados em 24 horas, o maior aumento desde 9 de agosto



O Japão confirmou que foram registados 389 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior aumento diários desde 9 de agosto.



Os menores de 40 anos foram responsáveis por 62 por cento dos novos casos. Em Tóquio, os casos graves aumentaram de três para 24.



A presidente da Câmara de Tóquio pediu aos residentes para permanecerem na cidade durante o período de férias. O país está a celebrar o O-Bon, uma altura em que muitos japoneses visitam parentes em áreas rurais.





7h49 - Nova Zelândia prolonga confinamento em Auckland





A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou que vai prolongar mais 12 dias as restrições impostas à maior cidade do país, Auckland.





7h34 - Mais de 500 pessoas foram detidas por desobediência e por desrespeito às regras



O Ministério da Administração Interna revela que as detenções da GNR e da PSP ocorreram entre 19 de março e 5 de agosto.



64% por não respeitarem o recolhimento. 157 dos detidos estavam infetados e não cumpriram a regra de isolamento.



A justiça acelerou os julgamentos. 40 dos julgamentos foram sumários.



Reino Unido volta a impor quarentena obrigatória para provenientes de França e Países Baixos

A França já veio garantir que a medida pode trazer uma resposta idêntica.



Governo prolonga contingência em Lisboa mas alivia algumas restrições



Em Portugal, os números mais recentes apontam para a morte de mais seis pessoas e mais 325 casos em 24 horas, o maior aumento em quase um mês.







O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o prolongamento, até 31 de agosto, da situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa e de alerta no restante território do país. Uma das novas medidas anunciadas pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, é a possibilidade de alteração de horários da generalidade dos estabelecimentos comerciais em Lisboa.





Mais de 750 mil mortes em todo o mundo

O Reino Unido volta a impor quarentena de duas semanas para as pessoas provenientes de França e dos Países Baixos, bem como Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba. A medida tem efeito a partir deste sábado.Em causa está o aumento no número de infetadas pelo novo coronavírus nestes países.O anúncio foi feito através do Twitter, o secretário de Estado dos Transportes do Governo britânico, Grant Shapps.No final da reunião, Mariana Vieira da Silva anunciou o prolongamento da situação de contingência para a Área Metropolitana de Lisboa e de alerta para o resto do pais, explicando que esta decisão teve em conta que se mantêm "as mesmas condições de há 15 dias".Os estabelecimentos comerciais podem alterar os horários de funcionamento, "de acordo com o parecer das forças de segurança e da autoridade local de saúde".Mariana Vieira da Silva confirmou que a atividade normal dos centros de dia pode ser retomada, exceto os "da Área Metropolitana de Lisboa" uma vez que ainda está em estado de Contingência."Os centros de dia poderão retomar a sua atividade quando existam de forma independente de outras respostas sociais", esclareceu a ministra de Estado e da Presidência.Mais de 750 mil pessoas morreram em todo o mundo devido à Covid-19, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da France Presse, a partir de fontes oficiais.À escala global, há agora quase 21 milhões de casos reportados e mais de 750 mil mortes.A América Latina e as Caraíbas são a região com o maior número de mortos: perto de 230 mil.Os Estados Unidos são o país com mais mortos (166.027) e também com mais casos confirmados de infeção (quase 5,2 milhões). Seguem-se Brasil (104.201 mortos, mais de 3,1 milhões de casos), México (54.666, mais de 498 mil infetados), Índia (47.033, quase 2,4 milhões infetados) e Reino Unido (46.706 mortos, mais de 313 mil casos).Com 15.353 mortos, a Rússia é o quarto país do mundo em número de infetados, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, com mais de 905 mil casos, seguindo-se a África do Sul, com mais de 568 mil casos e 11.621 mortos.Na Europa, o maior número de casos mortais pertence ao Reino Unido (46.706 mortos, mais de 313 mil casos), seguindo-se Itália (35.235 mortos, mais de 252 mil casos), França (30.388 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.579 mortos, mais de 337 mil casos).