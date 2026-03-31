Mundo
Guerra no Médio Oriente
Donald Trump garante que EUA "partirão muito em breve" mesmo sem acordo
O presidente Donald Trump afirmou, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, que as tropas norte-americanas destacadas para o Médio Oriente no âmbito da guerra contra o Irão, partirão "muito em breve", mesmo que não haja acordo com Teerão.
"Partiremos muito em breve", disse Trump aos jornalistas, acrescentando que a saída poderá ocorrer dentro de duas ou três semanas.
Esse objetivo foi alcançado, referiu. Agora, os governantes iranianos "não terão a bomba nuclear", afirmou, acrescentando que "estamos a terminar o trabalho" e que os EUA sairão "em talvez duas semanas, talvez mais alguns dias para completar a tarefa".
"Temos um país que entende o que estamos a fazer", acrescentou, desvalorizando recentes análises que dão conta da queda da sua popularidade devido à guerra.
Acordo "irrelevante"
"Não importa" se os representantes do regime iraniano "se sentarem à mesa para negociar", porque a guerra impediu que tivessem a bomba nuclear e
"O Irão não tem de fazer um acordo, não", repetiu, em resposta a uma pergunta de um jornalista no Salão Oval.
Um acordo é "irrelevante" para o momento em que os EUA vão deixar o Irão, disse.
O presidente norte-americano esclareceu que os EUA vão abandonar o Irão quando tiverem a certeza de que o regime não poderá construir uma arma nuclear a longo prazo.
"Não podem ter uma arma nuclear", repetiu, depois de afirmar que esse objetivo já foi cumprido e que já neste momento, o país foi incapacitado de desenvolver uma arma atómica "durante anos".
Um acordo é "irrelevante" para o momento em que os EUA vão deixar o Irão, disse.
O presidente norte-americano esclareceu que os EUA vão abandonar o Irão quando tiverem a certeza de que o regime não poderá construir uma arma nuclear a longo prazo.
"Não podem ter uma arma nuclear", repetiu, depois de afirmar que esse objetivo já foi cumprido e que já neste momento, o país foi incapacitado de desenvolver uma arma atómica "durante anos".
Trump antevê também a queda do regime dos clérigos xiitas para um futuro próximo, após o assassinato de muitos líderes políticos e militares de alto escalão.
Trump descreveu os novos líderes em Teerão como "muito menos radicalizados" e "mais racionais" em comparação com os seus antecessores.
"Estão a perder"
Atualmente, os EUA dominam os céus iranianos e agem "completamente sem controlo" por parte de Teerão, afirmou Donald Trump, salientando que o regime já não possui proteção antiaérea
"Foi tudo bombardeado", acrescentou.
"Não estão a oferecer resistência. Nem sequer estão a disparar sobre nós", alegou, sublinhando que isto acontece porque "o seu equipamento foi totalmente dizimado" e "não há nada para disparar".
Reiterou que também que os iranianos já não têm marinha nem forças armadas.
"Estão a perder. Admitem que estão a perder. Estão a implorar por um acordo", garantiu, depois de sustentar que este é indiferente para o calendário de guerra dos EUA.
Reiterou que também que os iranianos já não têm marinha nem forças armadas.
"Estão a perder. Admitem que estão a perder. Estão a implorar por um acordo", garantiu, depois de sustentar que este é indiferente para o calendário de guerra dos EUA.
Sobre o impacto da guerra no aumento dos preços dos combustíveis, o presidente afirmou que estes irão baixar assim que os EUA terminarem as suas ações militares.
Quanto às recentes ameaças de Teerão contra empresas tecnológicas norte-americanas em caso de novos ataques contra líderes iranianos, Trump mostrou-se calmo e indiferente.
Questionou mesmo o que o Irão poderia fazer, dizendo que só poderia usar "chumbinhos".
Questionou mesmo o que o Irão poderia fazer, dizendo que só poderia usar "chumbinhos".