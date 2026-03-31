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Donald Trump garante que EUA "partirão muito em breve" mesmo sem acordo

Donald Trump garante que EUA "partirão muito em breve" mesmo sem acordo

O presidente Donald Trump afirmou, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, que as tropas norte-americanas destacadas para o Médio Oriente no âmbito da guerra contra o Irão, partirão "muito em breve", mesmo que não haja acordo com Teerão.

Graça Andrade Ramos - RTP /
Donald Trump garante que EUA vão sair "muito em breve" da guerra contra o Irão Foto: Evan Vucci - Reuters

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"Partiremos muito em breve", disse Trump aos jornalistas, acrescentando que a saída poderá ocorrer dentro de duas ou três semanas.

Donald Trump acrescentou que o objetivo dos ataques contra o Irão foi impedir o antigo líder, Khomenei, e o seu regime, de conseguirem a bomba nuclear.

Esse objetivo foi alcançado, referiu. Agora, os governantes iranianos "não terão a bomba nuclear", afirmou, acrescentando que "estamos a terminar o trabalho" e que os EUA sairão "em talvez duas semanas, talvez mais alguns dias para completar a tarefa".

"Temos um país que entende o que estamos a fazer", acrescentou, desvalorizando recentes análises que dão conta da queda da sua popularidade devido à guerra.
 
"Queremos eliminar tudo o que eles têm", referiu, acrescentando que "é possível que façamos um acordo antes disso", sem dar grande importância às negociações de paz.
Acordo "irrelevante"

"Não importa" se os representantes do regime iraniano "se sentarem à mesa para negociar", porque a guerra impediu que tivessem a bomba nuclear e 

"O Irão não tem de fazer um acordo, não", repetiu, em resposta a uma pergunta de um jornalista no Salão Oval.

Um acordo é "irrelevante" para o momento em que os EUA vão deixar o Irão, disse.

O presidente norte-americano esclareceu que os EUA vão abandonar o Irão quando tiverem a certeza de que o regime não poderá construir uma arma nuclear a longo prazo.

"Não podem ter uma arma nuclear", repetiu, depois de afirmar que esse objetivo já foi cumprido e que já neste momento, o país foi incapacitado de desenvolver uma arma atómica "durante anos". 

Trump antevê também a queda do regime dos clérigos xiitas para um futuro próximo, após o assassinato de muitos líderes políticos e militares de alto escalão. 

Trump descreveu os novos líderes em Teerão como "muito menos radicalizados" e "mais racionais" em comparação com os seus antecessores.
"Estão a perder"

Atualmente, os EUA dominam os céus iranianos e agem "completamente sem controlo" por parte de Teerão, afirmou Donald Trump, salientando que o regime já não possui proteção antiaérea

"Foi tudo bombardeado", acrescentou. 

"Não estão a oferecer resistência. Nem sequer estão a disparar sobre nós", alegou, sublinhando que isto acontece porque "o seu equipamento foi totalmente dizimado" e "não há nada para disparar".

Reiterou que também que os iranianos já não têm marinha nem forças armadas.

"Estão a perder. Admitem que estão a perder. Estão a implorar por um acordo", garantiu, depois de sustentar que este é indiferente para o calendário de guerra dos EUA.

Sobre o impacto da guerra no aumento dos preços dos combustíveis, o presidente afirmou que estes irão baixar assim que os EUA terminarem as suas ações militares.

Quanto às recentes ameaças de Teerão contra empresas tecnológicas norte-americanas em caso de novos ataques contra líderes iranianos, Trump mostrou-se calmo e indiferente.

Questionou mesmo o que o Irão poderia fazer, dizendo que só poderia usar "chumbinhos". 
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