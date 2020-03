Covid-19. Administração Trump disputa à Alemanha patente de nova vacina

Uma notícia hoje publicada no jornal alemão Welt am Sonntag cita o Ministério Federal da Saúde, que confirmou os esforços da Administração Trump para obter uma posição na firma alemã CureVac, sediada na cidade Tübingen. Um porta-voz do Ministério declarou também que é política do Governo Federal desenvolver uma vacina na Alemanha e na Europa.





As iniciativas dos EUA para se apoderar da empresa que tem trabalhado no projecto deuma vacina para o Covid-19, bem como as ofertas financeiras muito aliciantes que a Administração norte-americana tem dirigido a cientistas alemães causam preocupação na Alemanha, como sinal de que os EUA procuram garantir para si próprios o monopólio sobre a vacina logo que ela esteja pronta a utilizar.







De acordo com a imprensa alemã, a Alemanha está a tentar manter a empresa através de novas ofertas financeiras.





A CureVac tem trabalhado no projecto de vacina sob a égide do Instituto Paul Ehrlich, de carácter oficial. Se a pressão financeira da Administração Trump tivesse êxito, isso implicaria uma ruptura de compromissos da CureVac com o Estado alemão e, segundo a análise da revista Der Spiegel , uma crise séria nas relações bilaterais entre EUA e República Federal Alemã.

"América primeiro" não se aplica no combate ao vírus