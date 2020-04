Covid-19. Alemanha prepara alívio gradual das restrições

A Alemanha é o quarto país do mundo com mais casos do novo coronavírus. No entanto, o número de vítimas mortais não se aproxima sequer da realidade vivida em países como a Itália, Espanha, França, Reino Unido ou Estados Unidos. Angela Merkel anunciou na quarta-feira a reabertura parcial de alguns espaços comerciais na próxima semana e o regresso gradual às aulas a partir do início de maio. No entanto, a chanceler alemã avisa que o sucesso do país em conter o vírus é “frágil” e que a população deve usar máscaras e manter o distanciamento tanto quanto possível. Eventos desportivos e concertos vão ficar suspensos até setembro.