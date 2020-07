Covid-19. Anulada decisão que obrigava Presidente do Brasil a usar máscara

A decisão foi tomada pela desembargadora Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União (AGU), órgão que defende o Executivo em processos judiciais, que na semana passada recorreu da decisão do juiz Renato Borelli.



Segundo a desembargadora, já existe um decreto que obriga os moradores do distrito federal a usarem máscaras em locais públicos. Dessa forma, na visão da juíza, a regra não precisa ser reforçada pela justiça.



Desde março, o uso de máscaras faciais em locais públicos da capital brasileira, Brasília, e demais cidades do distrito federal é obrigatório, conforme decreto das autoridades locais.



Jair Bolsonaro costuma andar por Brasília sem máscara, violando essas regras, além de participar em atos e manifestações nas quais outros regulamentos adotados durante a pandemia, como distanciamento social e o isolamento social, têm sido infringidos.



"A conduta do Presidente da República, que se recusou a usar a máscara em atos públicos e locais no Distrito Federal, mostra uma clara intenção de quebrar as regras", disse Borelli, na sua decisão assinada na semana passada.



O Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, totalizou na terça-feira 59.594 óbitos e 1.402.041 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.