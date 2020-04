Covid-19. Autoridades sanitárias de Espanha em busca dos assintomáticos

Espanha regista mais de 12 mil vítimas mortais da Covid-19. É visível uma tendência de achatamento

, lê-se na ediçãodo jornal espanhol. E é sobre estes profissionais que incidem as atenções do Governo do país vizinho.De acordo com o diário, são duas as linhas de ação.No domingo, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, apelou aos presidentes dos executivos autonómicos para façam chegar a Madrid, até 10 de abril, uma lista de infraestruturas públicas e privadas que permitam alojar infetados sem necessidade de hospitalização, incluindo os denominados “positivos assintomáticos”.Fernando Grande-Marlaska, ministro espanhol do Interior, sublinhou que será tido em conta o aconselhamento médico nesta estratégia de confinamento.“Suponho que uma voluntariedade manifesta, se fosse necessária, seria algo exequível. Se não, estudar-se-iam todas as opções legais, porque o princípio fundamental é manter a saúde pública. Com estrito respeito pelos direitos fundamentais”, sublinhou o governante, citado por

“Arcas de Noé”

Igualmente citada pelo diário espanhol, María José Sierra, do Centro de Coordenação de Aletas e Emergências Sanitárias, a próxima fase de resposta à pandemia, em Espanha, passa pela detenção precoce e isolamento de todos os casos com ou sem sintomas iniciais.“Por vezes não se pode fazê-lo nos domicílios. Estão em cima da mesa todo o tipo de opções e uma seria algum de tipo de instalações”, afirmou a responsável.Para pôr em prática esta medida, o Governo de Sánchez diz ter acautelado cinco milhões de testes serológicos, que detetam anticorpos no sangue e apresentam uma sensibilidade de 64 por cento na fase de sintomas iniciais e de 80 por cento ao sétimo dia da infeção pelo novo coronavírus. Constituem um complemento aos testes PCR (proteína C-reativa), “a base da estratégia”, segundo Madrid.. Foi já empregue por dezenas de ocasiões nas últimas duas décadas em Espanha, visando doentes com tuberculose multirresistente. É a Lei de Medidas Especiais de Saúde Pública, datada de 1986, que estabelece esta possibilidade em caso de “perigo para a saúde da população”.. Estas estruturas, instaladas em pavilhões desportivos ou centros de conferências, mantiveram internadas 13 mil pessoas. Os últimos dois foram fechados no passado dia 10 de março.Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de infeções pelo novo coronavírus - um total de 130.759. O número de mortes era, no domingo, de 12.418.