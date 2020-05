Covid-19. Bolsonaro ataca governador de São Paulo

", disse Jair Bolsonaro, forte opositor do isolamento social, durante uma videoconferência com empresários e com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.O governador considera agora a adoção de um confinamento ainda mais rigoroso em São Paulo, que é o epicentro da doença no país, com 4.315 mortos e 54.286 casos confirmados.Doria e uma dezena de outros governadores brasileiros anunciaram na quarta-feira que barbearias, salões de beleza e ginásios não reabrirão, apesar do decreto presidencial de Bolsonaro, que os incluiu numa lista de "atividades essenciais" a serem mantidas em funcionamento durante a pandemia.", escreveu Doria na quinta-feira, na rede social Twitter.

Governadores e prefeitos são livres para decidir sobre medidas contra o coronavírus no Brasil, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impôs uma derrota a Bolsonaro, que diariamente pede à população que regresse ao trabalho, temendo o agravamento da crise económica no país.